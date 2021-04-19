"Пока точные сроки восстановления неизвестны. Нужно, чтобы элементарный отек ушел. Завтра-послезавтра седлаем МРТ и тогда определим серьезность повреждения. Предположительно - надрыв задней поверхности бедра, 2-3 недели Хвича будет вне футбола. Но все зависит от степени тяжести травмы.
Есть шанс, что он сыграет до конца сезона, но надо ли это будет в последних играх? Пока вперед паровоза бежать не стоит, после снимков МРТ все скажем", - сказал Сайманов.
Напомним, полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия получил травму и был заменен на 32-й минуте матча 26-го тура РПЛ против "Урала" (1:0). Вместо него в игру вступил Солтмурад Бакаев. В первом тайме этой встречи Кварацхелия несколько раз вступил в жесткий стык с футболистами екатеринбургской команды.
В текущем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в Российской Премьер-лиге, в которых забил 4 гола и сделал 8 результативных передач. Контракт игрока с казанской командой рассчитан до июня 2024 года.
"Рубин" занимает 4-е место в таблице чемпионата России, имея в активе 46 очков после 26-ти матчей. В следующем туре казанцы на своем поле примут "Краснодар". Матч пройдет 25 апреля и начнется в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Гендиректор "Рубина" назвал приблизительные сроки восстановления Кварацхелии
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о травме полузащитника команды Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"
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