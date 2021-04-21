Карпов отметил, что расстроился из-за ухода Гончаренко. По словам футболиста, у него были хорошие отношения с тренером. При этом Карпов заявил, что команде в последнее время при Гончаренко не хватало эмоций.
"Узнал, как и вся команда: когда уехали сборники. Расстроился, потому что именно Михалыч пригласил меня в основную команду, у нас были хорошие отношения. Но в последнее время мы попали в яму, из которой надо было выбираться. И руководство приняло такое решение. Команде не хватало эмоций. Не могли обыграть тех, кого должны были", - сказал Карпов.
Напомним, что Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА в марте. Впоследствии он возглавил "Краснодар". Пост наставника ЦСКА занял хорватский специалист Ивица Олич.
Отметим, что ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России (46 очков). "Краснодар" - на 11-м месте (35 очков).
Источник: Чемпионат
Карпов - об уходе Гончаренко из ЦСКА: расстроился, у нас были хорошие отношения. Но в последнее время мы попали в яму
Защитник ЦСКА Вадим Карпов высказался об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера "армейцев".
Фото: ЦСКА
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