Ловчев: не скажу, что Тедеско — выдающийся тренер. За год с небольшим он мог бы как-то защиту отрегулировать

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал работу Доменико Тедеско в "Спартаке".
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
— Я не скажу, что Тедеско — выдающийся тренер. За год с небольшим он мог бы как-то защиту отрегулировать, а она просто безобразная. Но при этом нельзя не увидеть, что он создал некую модель игры.

Сейчас с приходом Мозеса и Промеса атака "Спартака" раздвинулась немного по ширине, это интересно. Но в последнее время то они крупно обыгрывают "Краснодар", то проигрывают. Стабильности нет никакой, а тренер работает уже долгое время, — цитирует Ловчева "НСН".

35-летний Тедеско возглавил московскую команду в октябре 2019 года, сменив на этой должности Олега Кононова. В нынешнем сезоне "Спартак" после 27 туров чемпионата России набрал 50 очков и идет на третьей строчке турнирной таблицы, уступая второму "Локомотиву" два очка.

По окончании сезона немецкий специалист покинет команду. Тедеско не собирается продлевать контракт, истекающий 30 мая текущего года.

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Теги: Спартак Тедеско Ловчев
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