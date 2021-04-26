— Я не скажу, что Тедеско — выдающийся тренер. За год с небольшим он мог бы как-то защиту отрегулировать, а она просто безобразная. Но при этом нельзя не увидеть, что он создал некую модель игры.
Сейчас с приходом Мозеса и Промеса атака "Спартака" раздвинулась немного по ширине, это интересно. Но в последнее время то они крупно обыгрывают "Краснодар", то проигрывают. Стабильности нет никакой, а тренер работает уже долгое время, — цитирует Ловчева "НСН".
35-летний Тедеско возглавил московскую команду в октябре 2019 года, сменив на этой должности Олега Кононова. В нынешнем сезоне "Спартак" после 27 туров чемпионата России набрал 50 очков и идет на третьей строчке турнирной таблицы, уступая второму "Локомотиву" два очка.
По окончании сезона немецкий специалист покинет команду. Тедеско не собирается продлевать контракт, истекающий 30 мая текущего года.
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Ловчев: не скажу, что Тедеско — выдающийся тренер. За год с небольшим он мог бы как-то защиту отрегулировать
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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