– В том, что касается тренировочного процесса, Сергей Николаевич задает вопросы, но никуда не лезет. Просто он всегда хочет понять, почему что-то происходит. Те же замены – почему так, а не эдак? Почему стенка стоит здесь, а не там? А вот так пробовали?, – рассказал Фоменко в интервью для "СЭ".
Фоменко работал тренером в "Краснодаре" с 2010 по 2019 год, с 2020 года входит в тренерский штаб ФК "Сочи". В текущем сезоне "быки" занимают 10-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В активе подопечных Виктора Гончаренко 38 очков после 27 матчей.
Следующую игру "Краснодар" проведет 1 мая на домашнем стадионе. В 28-м туре РПЛ соперником черно-зеленых станет "Сочи". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Бывший тренер "Краснодара": Галицкий задает вопросы, но никуда вообще не лезет
Бывший тренер "Краснодара" Олег Фоменко рассказал о роли владельца клуба Сергея Галицкого в тренировочном процессе команды.
Фото: ФК "Сочи"
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