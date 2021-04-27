Кутепов: нам по силам взять максимум очков в трех турах. "Спартак" вообще способен на все

Защитник "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал победу над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"В игре с ЦСКА команда выглядела неплохо. Не скажу, что идеально, но результата мы добились. Имели много моментов впереди, не все забили. А ноль на табло - лучшая оценка игры в обороне, и это заслуга всей команды. Удаление Ахметова тоже сказалось на результате. Иногда оно дает дополнительный всплеск эмоций и команда в меньшинстве играет даже лучше, чем в равных составах.

Нам по силам взять максимум очков в трех турах - "Спартак" вообще способен на все. Побеждать в дерби было необходимо. В таблице мы немного зависим от конкурентов, но должны больше отталкиваться от своей игры. Но при случае, конечно, не откажемся обойти "Локомотив", - сказал Кутепов.

Напомним, что "Спартак" победил дома ЦСКА в матче 27-го тура чемпионата России (1:0). Единственный гол в этом матче забил нападающий "красно-белых" Джордан Ларссон. Отметим, что ЦСКА доигрывал встречу в меньшинстве - в первом тайме был удален с поля хавбек "армейцев" Ильзат Ахметов. Сегодня экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА, решение арбитра матча "Спартак" - ЦСКА Павла Кукуяна повлияло на результат встречи. Завтра, 28 апреля, КДК отменит красную карточку Ахметова.

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в текущем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Всего за "красно-белых" он сыграл в 106 матчах и забил 2 гола. В составе сборной России у него 13 матчей в активе. Первый матч за национальную команду он провел в октябре 2016 года.

3 мая "Спартак" в Туле сыграет против "Арсенала". Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.

Источник: Чемпионат

Источник: ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова в матче со "Спартаком"

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Теги: Спартак Кутепов
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