- Я не хочу отвечать "Спартаку". Это будет выглядеть так, как будто я участвую в какой-то истории. Мне некого обсуждать. Если ко мне есть какие-то претензии - пусть выскажут их мне лично, от первого лица. А вот эти переписки комментировать - это несерьезно. Каждый чих комментировать неправильно и нехорошо. Если кто-то официально что-то сказал - другое дело. Высказывал ли мне кто-то лично претензии? А какие могут быть претензии? Я нормально ушел, без конфликтов, - передает слова Газизова Sport24.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов занимал такую же должность в московском "Спартаке" в период с июля по декабрь 2020 года. По некоторым данным, одной из причин его ухода из красно-белого клуба стали разногласия с супругой владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремой Салиховой. Вскоре после того, как Газизов покинул должность генерального директора красно-белых, он вернулся на аналогичный пост в "Уфу". В матче 26 тура Российской премьер-лиги клуб из столицы Башкортостана разгромил "Спартак" на выезде со счетом 3:0.
Газизов: не хочу отвечать "Спартаку". Комментировать эти переписки - несерьезно
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал попавшую в сеть записку, предположительно содержащую претензии супруги владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой в его адрес.
Фото: ФК "Спартак"
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