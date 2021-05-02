– До первого гола мы смотрелись очень неплохо. Понятно, что соперник владел преимуществом, но "Ростов" — качественная команда с сильным подбором игроков. Поэтому неудивительно, что они больше владели мячом. При этом мы несколько раз здорово выбегали в контратаки и были близки к голу, – рассказал Мартынов в интервью для "Sport24".
Матч 28-го тура российской Премьер-лиги между "Ростовом" и "Тамбовом" завершился победой желто-синих со счетом 2:0. Голами отметились нападающий Дмитрий Полоз и полузащитник Кэнто Хасимото.
Мартынов вышел в основном составе и провел на поле все 90 минут. Илья является воспитанником "Краснодара" и выступает за "Тамбов" на правах аренды. В текущем сезоне 21-летний защитник принял участие в четырех играх РПЛ.
Подопечные Сергея Первушина занимают 16 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 13 очков. Следующую игру "Тамбов" проведет 7 мая с "Ахматом". Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Мартынов: до первого гола мы смотрелись очень неплохо
Защитник "Тамбова" Илья Мартынов оценил игру команды в матче 28-го тура РПЛ с "Ростовом" (0:2).
Фото: ФК "Тамбов"
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