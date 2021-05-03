– Уход Тедеско? Он ведет себя как профессионал. Сейчас даже мыслей ни у кого нет о том, что он уходит. Когда закончится сезона, тогда и будем думать, – рассказал Ещенко в интервью для "СЭ".
Тедеско работает в "Спартаке" с октября 2019 года. Немецкий специалист объявил зимой, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до лета 2021 года.
В данным момент красно-белые занимают вторую строчку турнирной таблицы российской Премьер-лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. Следующую игру "Спартак" проведет 10 мая с "Химками". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Ещенко проводит свой пятый сезон в футболке "народной команды". Контракт 37-летнего защитника с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Ещенко – об уходе Тедеско: он ведет себя как профессионал
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко рассказал об атмосфере в команде в связи с решением главного тренера красно-белых Доменико Тедеско покинуть клуб.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!