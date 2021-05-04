— Это нормально, что после первой части сезона некоторые российские клубы следят за Филипом. Однако сейчас он сконцентрирован успешно завершить сезон с "Уфой". Сейчас он сделает все, чтобы команда осталась в РПЛ, — цитирует агента "СЭ".
Вчера появилась информация, что главный тренер ЦСКА Ивица Олич заинтересован в 28-летнем соотечественнике из "Уфы". Мрзляк, перешедший в башкирскую команду в октябре прошлого года, подписал контракт до конца сезона текущего сезона, поэтому "армейцы" могут подписать игрока на правах свободного агента.
В 14 матчах во всех турнирах Мрзляк забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
Агент полузащитника "Уфы" высказался об интересе к игроку со стороны ЦСКА
Марсель Качинари, агент хорватского полузащитника "уфы" Филиппа Мрзляка, прокомментировал интерес к игроку со стороны московского ЦСКА.
Фото: ФК "Уфа"
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