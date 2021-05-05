Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Локо" собирается подписать Тикнизяна. Также указывалось, что "Краснодар" планирует усилиться Заболотным.
Артемов, представляющий интересы обоих игроков, заявил, что пока конкретных предложений по переходам не было.
"Пока по Наиру и Антону к нам не обращались", - сказал Артемов.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Тикнизян провел 26 игр, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Заболотный принял участие в 25 матчах нынешнего розыгрыша Премьер-Лиги. На счету нападающего "Сочи" девять голов.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: "Краснодар" ведет переговоры по переходу Заболотного
Источник: "Локомотив" намерен подписать Тикнизяна
Агент прокомментировал данные об интересе "Локо" к Тикнизяну и "Краснодара" к Заболотному
Агент Олег Артемов прокомментировал информацию о возможных переходах защитника ЦСКА Наира Тикнизяна в "Локомотив" и форварда "Сочи" Антона Заболотного в "Краснодар".
Фото: РБК
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