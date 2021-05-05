У Заболотного истекает срок действия контракта с "Сочи". "Краснодар" планирует предложить нападающему лучшие условия по сравнению с предложением, поступившим игроку от сочинцев. Согласно информации источника, "быки" уже начали переговоры по переходу форварда.
Недавно "Сочи" предлагал Заболотному продлить контракт, но на условиях, которые в два раза хуже в сравнении с нынешними (500 тысяч евро вместо миллиона).
Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Заболотный провел 25 матчей и забил девять голов.
"Сочи" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. "Краснодар" - на 10-м месте в таблице (38 баллов).
Источник: РБ Спорт
Источник: "Локомотив" намерен подписать Тикнизяна
СМИ: "Краснодар" ведет переговоры по переходу Заболотного
"Краснодар" намерен подписать форварда "Сочи" Антона Заболотного.
Фото: Sportbox
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