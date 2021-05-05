По данным источника, "Локомотив" ищет российского футболиста, способного закрыть левый фланг. "Железнодорожники" присматриваются к 21-летнему Тикнизяну. Указывается, что "Локомотив" намерен приобрести этого игрока у ЦСКА.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Тикнизян провел 26 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
На данный момент "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В запасе "железнодорожников" 52 очка. ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице (47 очков).
Источник: РБ Спорт
Источник: "Локомотив" намерен подписать Тикнизяна
Руководство "Локомотива" планирует усилить состав команды защитником ЦСКА Наиром Тикнизяном.
Фото: ЦСКА
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