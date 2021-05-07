Итальянская "Болонья" интересуется 21-летним центральным защитником ЦСКА Игорем Дивеевым, сообщают СМИ.
По данным источника, клуб Серии А уже второй год следит за Дивеевым, который в настоящее время рассматривается как вариант замены защитнику "Болоньи" Такэхиро Томиясу - по нему имеются трансферные предложения.
В текущем сезоне Дивеев сыграл за ЦСКА 30 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи. Его оценочная трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 6 млн евро.
Источник: Matchtv.ru
СМИ: Дивеевым интересуется клуб итальянской Серии А
Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев попал в сферу интересов итальянской "Болоньи".
Фото: ПФК ЦСКА
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