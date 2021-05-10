- Игра мне категорически не понравилась! Не было видно ни самоотдачи игроков, ни тактики, которую хотел показать Тедеско сегодня. Мне игра в исполнении "Спартака" сегодня абсолютно не понравилась! Такое ощущение, будто не "Химки" играли в меньшинстве, а "Спартак", - передает слова Кафельникова Metaratings.
"Спартак" одержал волевую победу над "Химками" со счетом 2:1 в домашнем матче 29 тура Российской премьер-лиги. С 37 минуты встречи красно-белые играли в численном большинстве после удаления нападающего гостей Максима Глушенкова, оба гола хозяев поля были забиты во втором тайме. Победный мяч "Спартака" провел шведский нападающий Джордан Ларссон на 89 минуте матча. Перед последним туром РПЛ красно-белые опережают "Локомотив" в борьбе за путевку в Лигу чемпионов на 3 очка при преимуществе "железнодорожников" по личным встречам.
Кафельников: ни самоотдачи, ни тактики. Ощущение, будто не "Химки" играли в меньшинстве, а "Спартак"
Экс-теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал победу красно-белых над "Химками" (2:1) в матче 29 тура РПЛ.
Фото: РПЛ
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