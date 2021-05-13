Агент Варелы отреагировал на информацию о возможном выкупе игрока

Оскар Бентанкур, агент арендованного у "Копенгагена" защитника московского "Динамо" Гильермо Варелы, прокомментировал информацию о возможном выкупе футболиста.
Фото: ФК "Динамо"
"На данный момент новостей о будущем Варелы нет. Впереди у "Динамо" важная игра с ЦСКА", - приводит слова Бентанкура Sport24.

Ранее появилась информация, согласно которой по условиям арендного соглашения сумма выкупа 28-летнего уругвайца составляет 1,5 млн евро.

В нынешнем сезоне РПЛ Варела провел 16 матчей, не отметившись результативными действиями.

16 мая в рамках заключительного тура чемпионата России "Динамо" будет принимать на своем поле ЦСКА. Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени на "ВТБ Арене". Главным арбитром матча назначен Кирилл Левников.

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Теги: Варела Динамо
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Агент Варелы отреагировал на информацию о возможном выкупе игрока
Источник: "Динамо" хочет выкупить Варелу
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