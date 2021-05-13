"Мы заявку подали, но все находится на рассмотрении в РФС. Калининград готов принять", - цитирует Ищенко ТАСС.
Напомним, сегодня появилась информация, розыгрыш Суперкубка России в нынешнем году может пройти в Калининграде, в качестве резервного варианта называется Саранск. Ориентировочно игра за Суперкубок должна пройти 17-18 июля.
В мачте за Суперкубок России в 2021 году встретятся чемпион страны "Зенит" и обладатель Кубка "Локомотив". ти коллективы встретятся в матче за Суперкубок в третий раз подряд. В 2019 году "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 3:2. Матч прошел в Москве на "ВТБ Арене". Через год на "ВЭБ Арене" петербургский клуб победил "Локо" (2:1).
Названо вероятное место проведения матча за Суперкубок России-2021 "Зенит" - "Локомотив"
Калининград подал заявку на проведение матча за Суперкубок России
Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сообщило, что министерство подало заявку в РФС на проведение матча за Суперкубок России.
Фото: ТАСС
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