- Я вышел из клуба. Дальше непонятно из-за чего возникла словесная перепалка с человеком, который стоял около клуба. Я не понимал, что он от меня хотел. Он провоцировал меня, грубил, хамил. Мы друг друга толкнули. Нас пытались разнять, и подошел вот товарищ, друг, я не знаю. Так получилось, что я его ударил. Непонятно было, то ли он мне что-то хотел сделать, то ли ему помочь, - передает слова Боровкова Sport24 со ссылкой на "Вести".
Ранее стало известно, что монтажник «Мосводоканала» Жафяр Боровков, который обвиняется обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью руководителя PR-департамента "Спартака" Антона Фетисова, отправлен под домашний арест.
Обвиняемого по делу об избиении медиадиректора "Спартака" Фетисова отправили под домашний арест
Медиадиректор "Спартака" Фетисов первым ударил обидчика. Опубликовано новое видео драки
Источник: человек, избивший медиадиректора "Спартака" Фетисова, задержан в Подмосковье
Обвиняемый в избиении медиадиректора "Спартака" Фетисова прокомментировал произошедший конфликт
Обвиняемый в избиении главы пресс-службы "Спартака" Антона Фетисова монтажник "Мосводоканала" Жафяр Боровков рассказал свою версию случившегося инцидента.
Фото: ФК "Спартак"
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