По данным источника, опубликовавшего видео с камеры наблюдения, Фетисов изначально не участвовал в конфликте - он стоял неподалеку от двоих ссорившихся мужчин. Рядом с Антоном были его жена и сестра. Затем сотрудник "Спартака" попытался уладить конфликт, но сам ввязался в потасовку. Он первым попытался нанести удар одному из мужчин, но тот ответил убедительнее, после чего Фетисов упал и потерял сознание.
Напомним, что инцидент произошел 9 мая. Фетисов после драки попал в больницу с серьезными травмами. Впоследствии, 11 мая, в Балашихе был задержан подозреваемый в избиении сотрудника "Спартака" - это 31-летний работник "Мосводоканала" Жафяр Боровков.
Источник: Телеграм-канал Mash
Источник: человек, избивший медиадиректора "Спартака" Фетисова, задержан в Подмосковье
Медиадиректор "Спартака" Фетисов первым ударил обидчика. Опубликовано новое видео драки
Появилось новое видео драки с участием директора департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова.
Фото: "Спартак"
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