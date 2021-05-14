"Могу сказать, что для меня он лучший тренер. И все футболисты это прекрасно понимают. Я работал с большим количеством специалистов и могу с уверенностью утверждать, что он лучший в России, а может, даже и больше. В моей карьере он 100 процентов самый сильный тренер", - сказал Деспотович о Слуцком.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович провел 25 матчей, забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.
"Рубин", набрав 52 очка, пребывает на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: Бизнес Online
Деспотович: в моей карьере Слуцкий - самый сильный тренер
Форвард "Рубина" Джордже Деспотович заявил, что наставник казанцев Леонид Слуцкий - лучший тренер из тех, с кем ему доводилось работать.
Фото: "Рубин"
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