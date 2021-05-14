Деспотович: в моей карьере Слуцкий - самый сильный тренер

Форвард "Рубина" Джордже Деспотович заявил, что наставник казанцев Леонид Слуцкий - лучший тренер из тех, с кем ему доводилось работать.

Фото: "Рубин"