По информации источника, генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев контактировал с президентом "оружейников" Гурамом Аджоевым по поводу возможного трансфера 20-летнего игрока.
Помимо позиции крайнего полузащитника Хлусевич способен сыграть и на фланге обороны. Отмечается, что ЦСКА рассматривает Даниила как возможного сменщика Марио Фернандеса.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Хлусевич провел 24 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 700 тысяч евро.
Источник:Eurostavka
Источник: ЦСКА и "Арсенал" ведут переговоры по трансферу Хлусевича
Правый полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Хлусевич может продолжить карьеру в московском ЦСКА.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
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