Гендиректор "Нижнего Новгорода": Кержаков — кандидат на пост главного тренера клуба

Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов рассказал, что бывший главный тренер "Томи" Александр Кержаков является одним из кандидатом на пост наставника команды.





Фото: ФК "Томь"