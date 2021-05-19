"С главным тренером ещё не определились. Кержаков — один из кандидатов. В ближайшее время планируем выбрать тренера", - приводит слова Измайлова "Чемпионат".
Напомним, что в следующем сезоне "Нижний Новгород" будет выступать в Российской Премьер-Лиге. Нижегородская команда заняла третье место в Футбольной национальной лиге сезона-2020/21, однако получила повышение в классе из-за проблем с получением нужной лицензии у "Оренбурга", который финишировал на второй строчке.
Ранее появилась информация, что Кержаков, покинувший "Томь" по окончании сезона ФНЛ, близок к тому, чтобы возглавить "Нижний Новгород".
Гендиректор "Нижнего Новгорода": Кержаков — кандидат на пост главного тренера клуба
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов рассказал, что бывший главный тренер "Томи" Александр Кержаков является одним из кандидатом на пост наставника команды.
Фото: ФК "Томь"
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