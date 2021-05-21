"Зенит" собирается выкупить трансфер центрального защитника Дмитрия Чистякова, который в настоящее время находится в составе сине-бело-голубых в аренде до конца сезона, сообщают СМИ. Права на 27-летнего центрбека принадлежат "Ростову". В арендном соглашении по Чистякову есть опция выкупа за 4,5 млн евро, которую "Зенит" может активировать по окончании сезона-2020/2021.
После оформления аренды в октябре 2020 года футболист принял участие в 14 матчах за сине-бело-голубых, в которых отдал 2 результативные передачи. Тренерский штаб сборной России включил Чистякова в список резерва на Евро-2020.
Источник: "РБ-Спорт"
СМИ: "Зенит" планирует выкупить у "Ростова" Чистякова
"Зенит" намерен применить опцию выкупа в арендном соглашении защитника Дмитрия Чистякова, трансфер которого принадлежит "Ростову".
Фото: instagram.com
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