Агент Индзаги: контактов со "Спартаком" не было

Туллио Тинти, агент главного тренера "Лацио" Симоне Индзаги, опроверг информацию о том, что "Спартак" рассматривал его клиента в качестве нового наставника команды.
Фото: ФК "Лацио"
"Никаких контактов со "Спартаком" не было. Поехал бы Симоне в Россию? Не знаю, на данный момент нет ничего, что можно было бы обсуждать. Кроме того, существует вероятность, что Индзаги останется в "Лацио", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Ранее появилась информация, согласно которой за кандидатуру Индзаги выступала жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова. По данным СМИ, Совет директоров московского клуба одобрил назначение Руя Витории на пост главного тренера красно-белых. Салихова оказалась не согласна с данным решением, в результате чего объявила о выходе из руководящего органа.

Арустамян: Салихова хотела видеть наставника "Лацио" Индзаги на посту главного тренера "Спартака"

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Теги: Индзаги Лацио Серия А Спартак Салихова
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