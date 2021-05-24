— Мы связывались с Бахтиером, в частности, говорили с ним за день до вылета в Германию на операцию. Он лично позвонил, сказал, что приняли решение об операции. Думаю, чем быстрее сделают операцию, тем быстрее пойдет восстановление и дальнейшее возвращение в строй, — цитируют специалиста Vesti.kz.
23-летний Зайнутдинов выступает за ЦСКА с лета 2020 года. За это время казахстанский футболист провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и отдал три голевые передачи. Последний свой матч Зайнутдинов провел в марте. Контракт игрока истекает летом 2025 года.
За Казахстан Зайнутдинов сыграл 16 матчей, в которых забил семь голов.
Зайнутдинову сделают операцию в Германии
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов рассказал, что полузащитник Бактиер Зайнутдинов отправился на операцию.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!