Источник: "Рубин" может подписать Селихова

Вратарь "Спартака" Александр Селихов может продолжить карьеру в "Рубине".
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что усилиями 27-летнего футболиста в казанском клубе хотят улучшить вратарскую линию, где уже сейчас есть дебютант сборной Юрий Дюпин и Никита Медведев.

Селихов не играл в футбол два года, выйдя за основной состав "Спартака" в игре 28-го тура чемпионата России прошлого сезона против тульского "Арсенала".

Селихов готов рассмотреть предложение "Рубина", но изначально хочет поговорить с новым главным тренером "Спартака" Руем Виторией. Контракт Селихова с московским клубом истекает летом 2022 года.

Источник: "CЭ".

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Теги: Рубин Спартак Селихов
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