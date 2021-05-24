Сообщается, что усилиями 27-летнего футболиста в казанском клубе хотят улучшить вратарскую линию, где уже сейчас есть дебютант сборной Юрий Дюпин и Никита Медведев.
Селихов не играл в футбол два года, выйдя за основной состав "Спартака" в игре 28-го тура чемпионата России прошлого сезона против тульского "Арсенала".
Селихов готов рассмотреть предложение "Рубина", но изначально хочет поговорить с новым главным тренером "Спартака" Руем Виторией. Контракт Селихова с московским клубом истекает летом 2022 года.
Источник: "CЭ".
Источник: "Рубин" может подписать Селихова
Вратарь "Спартака" Александр Селихов может продолжить карьеру в "Рубине".
Фото: ФК "Спартак"
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