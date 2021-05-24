"Пускай "Спартак" берет пример с "Зенита". Боярский высказался о смене главного тренера "красно-белых"

Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о назначении Руя Витории на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ТАСС
Боярский призвал "Спартак" следовать примеру "Зенита". По его словам, в петербургском клубе кадровые решения принимаются в более спокойной обстановке. Также Боярский высказался о том, способен ли "Спартак" конкурировать с "Зенитом" после смены главного тренера.

"Пускай "Спартак" берет пример с "Зенита". У нас все происходит интеллигентно, тихо и мирно. А самое главное — продуктивно. Почему назначение так обсуждается? Думаю, это связано с пиаром. Потому что это современный способ существования клуба. Делать все чуть-чуть на показуху. Это бизнес, поэтому скандалы и происходят. Без скандалов не заработаешь денег. "Спартак" навяжет конкуренцию "Зениту"? Команда из Санкт-Петербурга имеет огромный потенциал, до которого "Спартаку" добраться довольно сложно, вне зависимости от смены тренера", - сказал Боярский.

Напомним, что накануне "Спартак" объявил о назначении португальца Руя Витории на пост наставника команды. Этот специалист сменил в должности главного тренера москвичей Доменико Тедеско, покинувшего клуб по завершении срока действия контракта. Витория известен по работе в Португалии. В частности, на родине он возглавлял "Бенфику".

Источник: Спорт-Экспресс

Уткин прокомментировал назначение Витории на пост главного тренера "Спартака"

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Теги: Боярский Спартак Зенит
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