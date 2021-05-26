— Официальных предложений по Шакири не поступало, — цитирует Фетисова Metaratings.
Напомним, ранее появилась информация, что агенты предлагали услуги 29-летнего швейцарца московскому клубу.
В нынешнем сезоне Шакири провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи.
Контракт Шакири истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 12 млн евро.
Фетисов: "Спартаку" предложений по Шакири не поступало
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что клубу предлагали вингера "Ливерпуля" Шакири.
Фото: Getty Images
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