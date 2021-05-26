Константин на карандаше у некоторых европейских команд, они за ним наблюдают Конкретные предложения? Европейские клубы тщательно просматривают Кучаева, это не 1-2 игры. Не забывайте, что Константин далеко не дешевый игрок, — цитирует агента "СЭ".
23-летний Кучаев в минувшем сезоне провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт футболиста с ЦСКА действует до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.
ЦСКА закончил прошлый сезон чемпионата России на шестом месте, впервые за долгое время оставшись без еврокубков.
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Агент Кучаева: Константин на карандаше у некоторых европейских команд
Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.
Фото: ПФК ЦСКА
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