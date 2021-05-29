В "Чертаново" заявили, что не получали официальных предложений по Пиняеву

Директор академии "Чертаново" Илья Савченко заявил, что клуб не получал официальных предложений по трансферу нападающего Сергея Пиняева.

Фото: Instagram Сергея Пиняева