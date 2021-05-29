Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что московский "Локомотив" близок к приобретению Сергея Пиняева.
"Официального предложения академии "Чертаново" нет", - приводит слова Савченко "Чемпионат".
Пиняев - воспитанник "Чертаново". В минувшем сезоне россиянин сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил два гола и отдал пять голевых передач. Профильный портал Transfermarkt оценивает Пиняева в 800 тысяч евро.
Также в СМИ была информация, что на 16-летнего Пиняева претендует "Барселона", "Рубин" и "Химки".
"Чертаново" завершил сезон в Футбольной национальной лиге на 21-м месте, набрав в 42-х матчах 27 очков. По спортивному принципу клуб вылетел в ПФЛ.
Арустамян: на данный момент самый реальный вариант для Пиняева — "Локомотив"
В "Чертаново" заявили, что не получали официальных предложений по Пиняеву
Директор академии "Чертаново" Илья Савченко заявил, что клуб не получал официальных предложений по трансферу нападающего Сергея Пиняева.
Фото: Instagram Сергея Пиняева
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