"Интерес со стороны "Локомотива" и "Спартака" действительно есть, но конкретных предложений пока не поступало.
Сумма отступных в контракте Элиса — 10 млн евро. Сам Альберт не против переехать в Россию", - приводит слова агента Sport24.
В минувшем сезоне Высшей лиги Португалии 25-летний гондурасец провел 31 матч, в которых забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач. Ранее Элис также выступал за американский "Хьюстон Динамо", мексиканский "Монтеррей" и "Олимпию" из Гондураса.
"Локомотив" и "Спартак" интересуются форвардом "Боавишты"
Агент нападающего "Боавишты" Элиса: интерес со стороны "Локомотива" и "Спартака" действительно есть
Хосе Луис Родригес, агент форварда "Боавишты" Альберта Элиса, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны московских клубов.
Фото: ФК "Хьюстон Динамо"
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