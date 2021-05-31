Напомним, ранее Акинфеев рассказывал, что очень беспокоился из-за перехода в главную команду ЦСКА в юном возрасте.
Соломатин в своем комментарии отметил, что стеснение перед ветеранами "армейцев" не помешало Игорю хорошо проявить себя.
"Мешало ли стеснение Акинфееву в футбольном плане? Поведение в повседневной жизни и уровень на поле — разные истории. Кто-то из молодых приезжает в основу и *** (обделывается - ред.) еще до выхода на поле, а потом *** (обделывается - ред.) и на нем. А кто-то, как это было с Акинфеевым, наоборот — собирается, когда приходит время играть, и прокладывает себе дорогу", - заявил Соломатин.
Напомним, что 18 лет назад, 31 мая 2003 года, Акинфеев в возрасте 17 лет дебютировал в российской Премьер-Лиге в игре с "Крыльями Советов". В том матче он отбил удар с пенальти в исполнении Андрея Каряки. ЦСКА обыграл "Крылья" со счетом 2:0.
Источник: Sport24
Соломатин: по первым тренировкам Акинфеева в главной команде ЦСКА ничего поразительного не заметил
Соломатин: кто-то из молодых обделывается еще до выхода на поле. А кто-то прокладывает себе дорогу, как было у Акинфеева
Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин на примере вратаря "армейцев" Игоря Акинфеева рассказал, как молодым игрокам стоит справляться со стеснением перед ветеранами.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!