Боярский: столетие "Спартака" не спасет клуб! "Красно-белые" не станут чемпионами

Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о перспективах "Спартака" в следующем сезоне.
Фото: РИА Новости
Боярский заявил, что 100-летие "Спартака", которое будет отмечаться в 2022 году, не поможет московской команде выиграть чемпионат России. По его словам, "Зенит", как и прежде, будет бороться за чемпионский титул. При этом "Спартак" не сможет составить конкуренцию петербуржцам, отметил Боярский.

"У "Спартака" шаткие позиции в следующем сезоне. Они на трамплине! А их изменения будут в худшую сторону. Столетие "Спартака" не спасет клуб! "Красно-белые" не станут чемпионами. "Зенит" будет биться за чемпионство. "Спартак" нам не конкуренты. И меня не волнуют их проблемы", - сказал Боярский.

Источник: Спорт-Экспресс

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Боярский Зенит Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(9)

Последние новости

Буччиони: Кокорин - один из игроков, которых Гаттузо захочет внимательно оценить
"Обыграем Польшу – будет такой звездняк, что от Бельгии получим 3-4". Прогноз Червиченко на матч Польша – Россия эксклюзив
Широков: почему это Хвича не пойдет в "Зенит"? Это вопрос цены 1
СМИ: "Валенсия" намерена продать Черышева 1
Широков: Заболотный - хорошее усиление для ЦСКА. Он сильнее Чалова и Рондона 2
Источник: "Уфа" может прекратить свое существование из-за отсутствия финансирования 5
Агент: Маргасов покинет "Сочи" только если поступит достойное предложение
СМИ: полузащитник сборной Армении попал в сферу интересов "Химок" и "Уфы" 1
Официально: Евсеев возглавил "Шинник" 2
Червиченко о матче Польша – Россия: Черчесов может выпустить наполовину запасной состав, чтобы был шанс оправдаться эксклюзив
Источник: Крал не вел переговоры с "Вест Хэмом" 1
Георгий Тигиев покинул "Спартак" 5
Червиченко: пока не вижу предпосылок для того, чтобы "Спартак" претендовал на чемпионство 5
Булыкин: на мой взгляд, сборная России обыграет Польшу со счетом 2:1 2 эксклюзив
Власти Дании не пустят болельщиков из России на матчи Евро-2020 в Копенгагене 8
Боярский: столетие "Спартака" не спасет клуб! "Красно-белые" не станут чемпионами 12
"Реал" ведет переговоры с Анчелотти
Источник: "Шинник" подписал контракт с Евсеевым 1
Прогноз Игонина для Rusfootball.info на товарищеский матч Польша - Россия эксклюзив
Игонин: сборная России будет играть на результат в матче с Польшей. Наверное, тренер выставит основной состав эксклюзив
Прогноз Кирьякова для Rusfootball.info на матч Польша – Россия эксклюзив
СМИ: Дзагоев отклонил первое предложение ЦСКА по новому контракту 14
Кирьяков: процентов 80 стартового состава сборной России против Польши будет в основе на Евро эксклюзив
Источник: "Шинник" согласовал контракт с Евсеевым
"Отвечать на разные глупости просто нет смысла". Милонов раскритиковал предложение лишить Петербург матчей Евро-2020 1
"Он старается всем нам помочь". Малиновский ответил на вопрос, не стал ли Гасперини говорить на русском языке 1
Чепчугов: Путин - мировой лидер, замены ему не предвидится 40
Фетисов: "Спартак" рассмотрит только очень выгодное предложение по Кралу 7
Чепчугов: вектор ЦСКА слишком изменился и не в том направлении. Теперь музыку заказывает не Гинер или Бабаев 6
Куртиян: выход в плей-офф Евро - самое малое, что должна сделать сборная России 2
Все новости
-