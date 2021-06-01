Боярский заявил, что 100-летие "Спартака", которое будет отмечаться в 2022 году, не поможет московской команде выиграть чемпионат России. По его словам, "Зенит", как и прежде, будет бороться за чемпионский титул. При этом "Спартак" не сможет составить конкуренцию петербуржцам, отметил Боярский.
"У "Спартака" шаткие позиции в следующем сезоне. Они на трамплине! А их изменения будут в худшую сторону. Столетие "Спартака" не спасет клуб! "Красно-белые" не станут чемпионами. "Зенит" будет биться за чемпионство. "Спартак" нам не конкуренты. И меня не волнуют их проблемы", - сказал Боярский.
Источник: Спорт-Экспресс
Боярский: столетие "Спартака" не спасет клуб! "Красно-белые" не станут чемпионами
Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о перспективах "Спартака" в следующем сезоне.
Фото: РИА Новости
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