По информации источника, 23-летний игрок интересен "Химкам" и "Уфе", а также "Астане".
В минувшем сезоне чемпионата Армении Давидян провел 19 матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Недавно полузащитник получил вызов в национальную команду на ближайшие товарищеские матчи с Хорватией и Швецией, однако в последнем туре чемпионата Армении получил небольшое повреждение.
Контракт Давидяна с "Алашкертом" рассчитан до 2 августа 2021 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 300 тысяч евро.
Источник: Sport24
СМИ: полузащитник сборной Армении попал в сферу интересов "Химок" и "Уфы"
Хавбек ереванского "Алашкерта" и сборной Армении Давид Давидян может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!