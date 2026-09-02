Игрок ЦСКА оценил старт сезона для команды

"Мне кажется, мы в порядке, находимся в хорошем состоянии. Мы всегда хотим побеждать. Да, в чемпионате мы еще не знаем поражений, и это наша заслуга.
Надеюсь, что будем продолжать в том же духе, но нам нужно стремиться забирать в матчах три очка. С момента, когда игроки надевают футболку ЦСКА и выходят на поле, мы должны играть на победу", - сказал Кармо.
На старте нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА набрал 12 очков по итогам шести сыгранных туров. Команда Дмитрия Игдисамова одержала три победы, трижды сыграла вничью и не потерпела еще ни одного поражения. "Аомейцы" располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 6 баллов.
В эту субботу, 5 сентября, красно-синие сыграют на выезде против петербургского "Зенита" в матче 7-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 16:30 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"