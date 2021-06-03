Оздоев - об интересе "Динамо": сейчас все мои мысли связаны с Евро

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев, готовящийся к чемпионату Европы в составе сборной России, прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Динамо".
Фото: "Зенит"
Оздоев заявил, что сейчас не думает о клубных делах. По словам футболиста, все его мысли связаны с предстоящим чемпионатом Европы.

"Я игрок "Зенита", сейчас нахожусь на сборе в составе национальной команды. Все мои мысли связаны с предстоящим турниром", - сказал Оздоев.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Оздоев в ближайшее время может покинуть "Зенит". Отмечалось, что игроком интересуется "Динамо".

Источник: Sport24

СМИ: "Динамо" проявляет интерес к Оздоеву

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Теги: Зенит Сборная России Динамо Оздоев
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