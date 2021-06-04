- Можно ли сравнить нынешнюю гегемонию "Зенита" с гегемонией "Спартака" в девяностых? Нет, это совершенно разные ситуации. Гегемония "Спартака" была замешана на наших возможностях страны, мы же помним, каким был "Спартак". И на том стиле, который Олег Романцев поставил для команды. Гегемония "Зенита" немного другая - это состав, это мощная экономическая база, ну и какие-то околофутбольные вещи, - передает слова Мутко РИА Новости.
Московский "Спартак" в период с 1992 по 2001 год 9 раз становился чемпионом России: трижды подряд с 1992 по 1994 год и 6 раз подряд с 1996 по 2001 год. 8 из 9 чемпионских титулов красно-белые выиграли под руководством главного тренера Олега Романцева.
Петербургский "Зенит" выиграл последние три титула чемпиона Российской премьер-лиги - под руководством главного тренера Сергея Семака сине-бело-голубые завоевывали золотые медали в сезонах 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.
Мутко: гегемония "Зенита" - это состав, мощная экономическая база и какие-то околофутбольные вещи
Экс-министр спорта и экс-президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о причинах гегемонии "Спартака" в девяностые годы и "Зенита" в наши дни.
Фото: ФК "Зенит"
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