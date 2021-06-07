48-летний серб Милорад Мажич может сменить Виктора Кашшаи на должности руководителя департамента судейства РФС, сообщают СМИ. По информации источника, венгерский специалист может с высокой вероятностью покинуть свой пост до окончания контракта, истекающего летом 2022 года.
Также источник передает, что Мажич - экс-рефери ФИФА, работавший на ЧМ-2014, ЧЕ-2016, ЧМ-2018, финалах Суперкубка УЕФА-2017, Кубка конфедераций-2017 и Лиги чемпионов-2018, а в настоящее время возглавляющий судейский департамент Кипра - уже несколько недель изучает русский язык. Сообщается , что аналогичные посты Мажичу предложили еще две страны, но наиболее вероятно, что он либо останется работать на Кипре, либо отправится в Москву.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Названо имя возможного преемника Кашшаи на должности главы российского судейства
По данным СМИ, главу департамента судейства РФС Виктора Кашшаи может сменить сербский специалист Милорад Мажич.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!