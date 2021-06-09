23-летний полузащитник, выступавший ранее за клуб на правах аренды, подписал с командой полноценный контракт.
Гиоргобиани стал игроком "Уфы" летом 2019 года. За это время игрок провел за башкирскую команду 20 матчей, в которых забил гол. С 2020 года выступал на правах аренды за "Аланию", где в 25 матчах забил гол и отдал пять голевых передач.
О сроках соглашения с футболистом не сообщается. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.
Источник: пресс-служба ФК "Уфа".
"Алания" выкупила Гиоргобиани у "Уфы"
Полузащитник "Уфы" Николай Гиоргобиани подписал полноценный контракт с "Аланией".
Фото: ФК "Уфа"
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