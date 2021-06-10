"Уфа" подает в суд на Зарему Салихову

Руководство "Уфы" собирается взыскать с супруги владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой через суд миллион рублей за нанесение ущерба деловой репутации.
Фото: ФК "Спартак"
Глава совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов, покидающий свою должность, но еще не прекративший заниматься делами клуба, заявил о планируемом судебном иске к супруге президента "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой.

- Мы подаем в суд на Зарему Салихову. Возмущены ее заявлениями о том, что Шамиль Газизов на момент работы в "Спартаке" руководил еще и "Уфой". А мы с Шайбековым тогда чем занимались?! Это ложь. Мы подадим иск на один миллион рублей за нанесение ущерба деловой репутации нашего клуба. Если выиграем суд, то деньги пойдут в один из благотворительных фондов, которые мы поддерживаем, - передает слова Мурзагулова "Спорт-Экспресс".

Ранее жена Леонида Федуна Зарема Салихова в своем телеграм-канале неоднократно и резко критически отзывалась о работе нынешнего генерального директора "Уфы" Шамиля Газизова на аналогичном посту в "Спартаке" в период с июля по декабрь 2020 года, посвятив ему целую серию постов на канале и реплик в чате.

Зарема рассказала, как Газизов вел дела "Уфы", работая в "Спартаке"

"Шамиль - знатный аферист". Зарема - об иске Газизова в отношении "Спартака"

Зарема Салихова саркастически ответила на вопрос о своем отношении к экс-руководителю "Уфы" Мурзагулову

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Теги: УФА Спартак Салихова Газизов Мурзагулов
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