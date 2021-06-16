Источник: Григорий Бабаян находится на тренировочных сборах с ЦСКА

Главный тренер "Тобола" Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах.
Фото: ФК "Тобол"
Как сообщает источник, Бабаяна уже представили команде в качестве ассистента главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА является Алексей Березуцкий.

Напомним, 15 июня ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Ивицей Оличем. Олич проработал главным тренером ЦСКА менее трех месяцев. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги "армейцы" финишировали на шестой строчке турнирной таблицы и впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

На первом предсезонном сборе, который состоится с 16 по 28 июня, ЦСКА планирует провести два товарищеских матча. Спарринг-партнерами "красно-синих" станут австрийские "Винер-Нойштадт" (23 июня, 18:30 мск) и КСВ 1919 (27 июня, 19:00 мск).

Источник: Чемпионат

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Теги: Бабаян ЦСКА
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