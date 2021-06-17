Бабаев: если бы не судейские ошибки, ЦСКА занял бы место в зоне еврокубков

В разговоре с Бабаевым журналисты упомянули мнение, согласно которому в прошлом сезоне ЦСКА часто страдал из-за ошибок арбитров. Гендиректор московского клуба в ответ заявил, что такая проблема действительно была.
"Такая проблема действительно существует. Если взять в расчет решения ЭСК — то если б таких ошибок не было, мы бы заняли место в зоне еврокубков. Но клуб не будет оправдывать место в таблице этим фактом. Мы понимаем свои ошибки и будем работать над их исправлением.
При этом, конечно, ведем плотный диалог с РФС, РПЛ, судейским комитетом, которые очень серьезно нацелены на исправление ситуации. Надеюсь, что сообща мы сможем ее выправить и значительно улучшить работу арбитров", - сказал Бабаев.
Напомним, что по итогам прошлого розыгрыша чемпионата России ЦСКА не попал в еврокубковую зону, заняв шестое место в турнирной таблице.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: ЦСКА
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