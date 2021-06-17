Бабаев - о возможном уходе Влашича из ЦСКА: мы готовы вести переговоры

Бабаев заявил, что ЦСКА ценит Влашича. Вместе с тем, по словам менеджера, "армейцы" готовы вести переговоры насчет продажи игрока, если клубу поступит хорошее предложение.
"Все зависит от того, что будут думать тренер и сам игрок по этому поводу. Влашич — один из лидеров ЦСКА и всего российского чемпионата последних лет. Мы его очень высоко ценим. Но если игрок захочет продолжить карьеру в другом клубе, а ЦСКА получит за него достойную компенсацию, мы готовы вести переговоры", - сказал Бабаев.
Отметим, что в минувшем розыгрыше РПЛ 23-летний Влашич провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорватского полузащитника в 30 миллионов евро.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: РПЛ
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