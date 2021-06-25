"Когда я поменял гражданство, то мне писали и угрожали. Пусть пишут, если им делать нечего, кроме того, как строчить эти мерзкие сообщения. Поэтому я и удалился из этих всех сетей. Там такие слова, которые я бы даже врагу не сказал...
А там еще и пишут люди, которые с человеком лично не знакомы, но начинают выливать на него столько ненависти. Почему у нас такие люди? Почему не порадоваться? Да, человек получает такую зарплату, но она же не с неба падает", - приводит слова Калинина "Спорт-экспресс".
Защитник является воспитанником "Мариуполя". За российские клубы он стал выступать с 2017 года, когда перешел в "Волгарь". До трансфера в "Ростов" Калинин также защищал цвета "Краснодара", "Рубина", московского "Динамо" и "Урала". В составе клуба из Екатеринбурга в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний игрок провел 22 матча, в которых забил один мяч и отдал два голевых паса. Профильный интернет-портал transfermarkt оцениваете рыночную стоимость Калинина в 800 тысяч евро.
Защитник "Ростова" Калинин рассказал, что получал угрозы после смены гражданства с украинского на российское
Защитник "Ростова" Игорь Калинин, родившийся в Керчи, рассказал об угрозах, которые поступали ему после смены гражданства с украинского на российское.
Фото: ФК "Урал"
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