Защитник "Ростова" Калинин рассказал, что получал угрозы после смены гражданства с украинского на российское

Защитник "Ростова" Игорь Калинин, родившийся в Керчи, рассказал об угрозах, которые поступали ему после смены гражданства с украинского на российское.

Фото: ФК "Урал"