"Пару раз было, очень давно, на КФК. На меня бежали - пришлось тоже убегать от команды, ну, может, от половины команды. На последних минутах забивается гол, засчитан. А по мнению команды - там вне игры. Свисток судьи, они проигрывают и бегут в мою сторону, а мы бежим в раздевалку", - цитирует Карасева Sport24.
Российский арбитр Сергей Карасев на чемпионате Европы-2020 отработал на трех матчах турнира. Он был главным судьей на играх группового этапа Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2), также российская бригада арбитров во главе с Карасевым обслуживала матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии. Игра, прошедшая в Будапеште, закончилась победой чехов со счетом 2:0. В этом матче Карасев во втором тайме удалил защитника голландцев Матейса Де Лигта, показав ему прямую красную карточку после консультации с арбитром VAR.
Сергей Карасев работал главным арбитром на одном матче чемпионата мира 2018 года, который проходил в России. Он со своей бригадой обслуживал матч Австралия - Перу (0:2).
Арбитр Карасев рассказал, как его пытались избить во время матча
Российский судья Сергей Карасев вспомнил ситуацию из любительского футбола, когда игроки хотели его избить.
Фото: "Getty Images"
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