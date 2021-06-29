Как сообщает источник, Набиуллин и "Сочи" не смогли договорится о подписании нового контракта. Нынешнее соглашение 26-летнего защитника с сочинским клубом истекает завтра, 30 июня. Отмечается, что сейчас Эльмир ведет переговоры с подмосковными "Химками".
Защитник Эльмир Набиуллин является воспитанником "Рубина". За казанский клуб он провел 98 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 9 результативных передач. Зимой 2018 года 26-летний футболист перешел в "Зенит" за 4,5 млн евро. За петербургский клуб он сыграл в 22 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.
В июле 2019 года он подписал контракт с "Сочи". В минувшем сезоне Набиуллин провел 16 матчей в Российской Премьер-лиге и отдал 1 результативный пас.
Источник: РБ-Спорт
Источник: "Химки" ведут переговоры с Набиуллиным
"Химки" договариваются о подписании контракта с защитником Эльмиром Набиуллиным.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!