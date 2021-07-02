Петреску: Денисов — русский Рой Кин. У него очень сильный характер

— Доставлял ли проблем Денисов? У него очень сильный характер — русский Рой Кин. Кин сейчас работает комментатором и тоже делает это жестко, прямо как играл. Денисов из тех игроков, которые нужны раздевалке. Конфликты? Без шансов, — рассказал румынский тренер в интервью matchtv.ru
37-летний Денисов выступал в составе "Динамо" с 2013 по 2016 год. За это время полузащитник принял участие в 74 матчах, в которых забил гол и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету пять матчей за фарм-клуб бело-голубых и один гол.
С 2016 по 2019 год Денисов был футболистом "Локомотива", а затем завершил игровую карьеру.
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Фото: Getty Images
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