— Это совсем не правда. Никакой конкретики нет. По Ари мы сейчас общаемся так же, как и по многим другим футболистам, — цитирует Терюшкова "СЭ".
Напомним, ранее появилась информация о том, что 35-летний Ари и "Химки" находятся на финальной стадии подписания контракт. Бразильский футболист с российским паспорт сейчас находится в статусе свободного агента после истечения контракта с "Краснодаром".
В "Химках" отреагировали на информацию о скором подписании контракта с Ари
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что "Химки" ещё не близки к трансферу нападающего Ари.
Фото: ФК "Краснодар"
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