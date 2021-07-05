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СМИ: Цорн и Рангник в ближайшее время приступят к работе в "Локомотиве"

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн и экс-наставник "Ред Булл Лейпциг" Ральф Рангник в скором времени подпишут контракты с "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, существует вероятность, что заключение договоров произойдет уже во вторник, 6 июля. Сообщается, что Рангник станет новым спортивным директором "железнодорожников", а Цорн войдёт в его команду. При этом отмечается, что вместе с немцем на сборы красно-зеленых в Австрии прибыли еще пять его специалистов. При этом неизвестно, сколько из них в итоге, не включая Рангника и Цорна, получат работу в "Локомотиве".

Напомним, Цорн занимал должность генерального директора в "Спартаке" с мая 2019 по июль 2020 года. Затем на этом посту его сменил Шамиль Газизов, ныне работающий в "Уфе".

Источник: Eurostavka

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Теги: Цорн Рангник Локомотив
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