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Агент Далберта подтвердил интерес к игроку со стороны ЦСКА

Агент Эмерсон Фигейредо, представляющий интересы защитника "Интера" Далберта, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в ЦСКА.
Фото: ФК "Интер"
"Да, интерес к моему клиенту от ЦСКА есть. Мы в скором времени ждём официальное предложение", - приводит слова Фигейредо "Евро-Футбол.Ру".

Ранее появилась информация, согласно которой армейский клуб хочет взять 27-летнего бразильца в аренду с необязательной опцией выкупа по завершении сезона-2021/22.

Минувший сезон Далберт провел во французском "Ренне" на правах аренды. Левый защитник в прошедшем розыгрыше Лиги 1 провел 13 матчей, отметивших в них одним голевым пасом. Его контракт с миланским "Интером" рассчитан до лета 2023 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 млн евро.

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Теги: Интер ЦСКА Серия А
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