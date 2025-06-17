«Видимо, «Крылья» потратили все деньги на возврат долгов - не на что приобрести новых футболистов. Если серьёзно, я не понимаю, как «Крылья Советов» до сих пор находятся в РПЛ после скандала с долгами. Ведь мы же до сих пор чётко не услышали, чем закончилась эта история и что это было. Но если долг признан, значит, существуют факты коррупции. А если существуют факты коррупции и подкупа, команда не должна быть в РПЛ. Она должна быть понижена в классе и оштрафована. Поэтому в целом нахождение «Крыльев» в РПЛ - очень странно», - цитирует Червиченко «Чемпионат».
Ранее появилась информация, что на тренировки самарского клуба ходят всего десять игроков, а главный тренер Магомед Адиев может подать в отставку.
По итогам сезона-2024/25 «Крылья» заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. По итогам сезона клуб покинул Игорь Осинькин, который возглавлял клуб в течение пяти лет.
Червиченко: нахождение "Крыльев" в РПЛ - очень странно
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шатком положении в самарских «Крыльях Советов».
Фото: ФК "Крылья Советов"